Раскрыты детали массового убийства рыбаков на Украине

Конфликт в Житомирской области у частных прудов мог произойти после того, как один из погибших обвинил арендатора в «подставе» и сдаче по подозрению во взятке местного полицейского. Об этом пишет издание  «Страна. ua» со ссылкой на источник.
Ранее cообщалось  о задержании мужчины в селе Новоселица Попельнянского района, которого подозревают в убийстве семи человек во время конфликта. У него изъяли охотничье ружье. Полиция завела уголовное дело по статье «Умышленное убийство». По словам замглавы МВД Антона Геращенко, компания собралась половить рыбы (ria.ru)
| 2020-05-23T10:53:58+04:00 23 мая 2020, 10:53|12345 (Пока оценок нет)
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