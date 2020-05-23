Раскрыты детали массового убийства рыбаков на Украине

Конфликт в Житомирской области у частных прудов мог произойти после того, как один из погибших обвинил арендатора в «подставе» и сдаче по подозрению во взятке местного полицейского. Об этом пишет издание «Страна. ua» со ссылкой на источник.
Ранее cообщалось о задержании мужчины в селе Новоселица Попельнянского района, которого подозревают в убийстве семи человек во время конфликта. У него изъяли охотничье ружье. Полиция завела уголовное дело по статье «Умышленное убийство». По словам замглавы МВД Антона Геращенко, компания собралась половить рыбы (ria.ru)