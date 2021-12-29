Бывший сотрудник компании SpaceX Сахил Гупта заявил, что Илон Маск – создатель биткоина. Об этом он написал в своем блоге.

По его словам, в 2017 году он говорил по телефону с представителем главы компании Сэмом Теллером о работе. В конце беседы разработчик спросил Теллера о том, является ли Маск создателем биткоина. Около 15 секунд Теллер молчал, а затем произнес: «Ну, что я могу сказать» — эти слова Гупта расценил как положительный ответ.

«Тогда я сказал «Вау». Неловкое молчание. Пока. И на этом разговор закончился», – написал Гупта.

В подтверждение своих слов программист опубликовал скриншот переписки, в которой он договаривался с Теллером о звонке.

Впервые Гупта заявил о том, что Маск – это Сатоши Накамото (именно его считают создателем биткоина) еще в 2017 году, однако, по его словам, тогда он не мог раскрыть главное доказательство своей теории.

Тогда он говорил, что у бизнесмена было все необходимое для этого – ресурсы, знания и мотивация. (Газета.ру)