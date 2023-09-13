Будущее роботизированное такси Tesla может оказаться похожим на другой автомобиль компании — электрический пикап. Об этом сообщает издание TechCrunch.

Журналисты медиа изучили раскрытый фрагмент биографии основателя Tesla Илона Маска от Уолтера Айзексона, опубликованной в середине сентября. В тексте книги описывался концепт роботизированного такси, о работе над автомобилем Маск рассказывал весной 2022 года.

По словам Айзексона, прототип машины имеет компактные размеры и два места для пассажиров. У автомобиля нет руля и прочих органов управления, он оснащен автопилотом. Судя по схематическим изображениям и фотографиям, такси имеет клиновидный дизайн в стиле пикапа Cybertruck.

Также в книге есть фотография главного конструктора Tesla Франц фон Хольцхаузен, который стоит рядом с концептуальной моделью такси — машины с двумя сиденьями и отделением для багажа. Автомобиль имеет угловатые края, кузов практически полностью собран из нержавеющей стали, «на поверхности остаются отпечатки пальцев».

По словам журналистов, один из прототипов автомобиля был разработан в период с 2014 по 2016 годы. Tesla не раскрыла сроков выпуска первого роботизированного такси.