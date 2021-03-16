Расходы населения на продовольствие увеличились

Структура оборота розничной торговли за январь – февраль текущего года проливает свет на повышение расходов населения в сегменте продовольствия. Примечательно, что расходы на непродовольственные товары, напротив, уменьшились. В целом же начало года отметилось падением оборота розничной торговли.

В январе-феврале этого года в розничной торговой сети было продано товаров на 6 млрд манатов. Продовольствие лидирует в структуре продаж – на еду, напитки и табачные изделия населением было потрачено аж 3,2 млрд манатов. При этом данные по расходам на непродовольственные товары более скромные -2,8 млрд манатов, следует из отчетности Госкомстата.

Хотя сравнительно с началом прошлого года оборот розничной торговли в реальном выражении понизился на 1,3%, в сегменте продовольствия он вырос на 2%. А вот расходы, а значит, и спрос на непродовольственные товары, напротив, понизились на 4,9%. Как видно, тенденция роста расходов на съестное, наметившаяся в первый год пандемии, продолжилась. Снижение доходов население компенсирует экономией, отдавая кровные на самое необходимое. Однако растущие траты на продовольствие вызваны не только ковидными тенденциями потребительского рынка, но и в целом подорожанием продуктов первой необходимости.

Ведь не секрет, что с начала года цены на первостепенные продукты потребительской корзины существенно повысились – подорожало жидкое рафинированное и сливочное масло, сахарный песок, мука, хлеб, яйца, крупы и пр. В целом же статистика явила повышения трат населения, а это в свою очередь обусловлено продовольственной инфляцией. И хотя статистика информирует, что в январе-феврале индекс потребительских цен составил 103,7% относительно отчетного периода минувшего года, по данным аналитиков, эти цифры не соответствуют действительности.

По свидетельству экономистов, цифры официальной статистики по продовольственной инфляции, якобы едва превысившей в феврале 2%, чрезмерно занижены. Натиг Джафарли оспаривает официальные данные, отмечая, что реальный рост цен намного выше, чем сообщают правительственные источники. «Между официальной статистикой и реальностью всегда есть существенная разница», — сказал он #. Пандемия коронавируса, заметил экономист, привела к рекордному подорожанию стоимости продовольствия в мире, а наш зависимый от импорта продовольственный рынок отреагировал на это соответственно.

Ковид и запущенные на беспрецедентную мощность печатные станки центробанков разбудили проблему, которой мир не видел более 10 лет — резкий рост цен на продукты питания. Базовые продовольственные товары стремительно дорожают восемь месяцев подряд на фоне неурожаев, скупки в резервы азиатскими странами и притока спекулятивного капитала, толкающего рынки к новым высотам. Индекс продовольственных цен ФАО (Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН) в январе 2021 года обновил 6-летний рекорд. Индикатор, отслеживающий 95 сырьевых товаров из пяти ключевых категорий, прибавил 4,3% за месяц и 11% в годовом выражении, коснувшись отметки 113,3 пункта — максимальной с июля 2014 года.

«Этот рост обусловлен в первую очередь значительным повышением индексов цен на сахар, зерновые и растительные масла», — констатирует ФАО. Кроме этого, по подсчетам местных экономистов, ситуация с подорожанием продовольствия в мире подогревается серьезным ростом налогов и пошлин внутри страны. Как сказал в беседе с нашим корреспондентом российский экономист Василий Колташев, инфляционная волна, которая зародилась в недрах американской финансовой системы, приводит к серьезному подорожанию продовольствия на мировом рынке и этот тренд продолжится. А потому не удивительно, что текущая ситуация приводит к росту цен на импорт, подстегивая расходы граждан в сегменте продовольствия. По подсчетам аналитиков, импортная еда уже успела подорожать на 23%, и причина этого не только в мировых трендах, но и растущих налоговых и таможенных отчислениях на ввозимую продукцию.

Возвращаясь к отчету статистического ведомства, львиная доля расходов населения с начала года пришлась именно на продукты питания. Госкомстат информирует, что за два минувших месяца 46,9% средств, потраченных покупателями на товары конечного потребления, расходовались на продовольствие, 6,3 % — напитки и табачные изделия. При этом среднемесячный оборот розничной торговли на душу населения в январе текущего года составил 302,1 маната — среднестатистический гражданин тратил в месяц на еду и сигареты до 160,6 маната и купил непродовольственных товаров на 141,5 маната.

Но это усредненные данные. Учитывая показатели медианной зарплаты азербайджанцев, едва превысившей 340 манатов, становится ясно, что средние данные по расходам на душу населения не соответствуют медианным доходам. Поскольку расходы семьи, получающей одну или даже две усредненные зарплаты, будут на более скромном уровне.