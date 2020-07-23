Рамзан Кадыров стал генерал-мойором

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин присвоил ему звание генерал-майора. Об этом он написал на странице во «ВКонтакте», прикрепив фотографию президентского указа.

Кадыров признался, что глава государства во время телефонного разговора зачитал указ и поздравил с новым званием. Он, в свою очередь, принял это известие, «как полагается по уставу, по стойке «смирно».

«Это высокая оценка, которая очень дорогого стоит. Я благодарен Владимиру Путину за присвоение нового звания», — написал Кадыров. (gazeta.ru)