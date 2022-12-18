Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале пост на китайском языке, в котором обратился к исламскому миру с призывом бороться с Североатлантическим альянсом.

По его словам, по последнюю сотню лет США и Европа «организовали десятки войн, военных переворотов и вторжений по всему миру», в результате которых погибли «миллионы мирных жителей». Глава Чечни полагает, что западные страны «хотят превратить нас в животных, которыми легко манипулировать», призывая не допустить этого.

«Мы призываем весь исламский мир, всех здравомыслящих людей объединиться против нашего общего врага», — написал Кадыров, подчеркивая, что «Североатлантический альянс угрожает существованию всего мира».

«Не позволяйте НАТО диктовать вам условия, иначе они в мгновение ока растопчут вашу родину», — резюмировал он.

Правда, не совсем понятно почему Кадыров обратился к исламскому миру на китайском языке.