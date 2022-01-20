Главный директор Института истории Национальной Академии Наук Азербайджана (НАНА) доктор исторических наук, профессор Керим Шукюров прокомментировал высказывания президента Академии Рамиза Мехтиева на заседании президиума института.

К.Шукюров выразил глубокое сожаление по поводу противоречивых с юридической точки зрения и не отражающих правду высказываний президента НАНА академика Рамиза Мехтиева об Институте истории с научно–техническим персоналом численностью более 250 человек: «Рамиз Мехтиев ни разу не пригласил меня обсудить институт, в период моего руководства. Я тяжело перенес COVİD-19, последствия которого испытываю сейчас, лежал в больнице, мои полномочия были переданы вице-президенту. Он ни разу не поинтересовался моим здоровьем. Оставлю в стороне такое непрофессиональное и негуманное управление. Он даже не читал годовой научный отчет Института истории за 2021 год. Президент НАНА занимается не интеллектуальным диалогом, а интригами бытового уровня, что делает его повесткой дня академии. А я всю свою деятельность посвятил созданию современного Института истории, способного отвечать современным вызовам».

K.Шукюров также подчеркнул, что завтра подаст заявление об увольнении со всех постов в системе НАНА, которую возглавляет Рамиз Мехтиев.

«21 января я покину должность в знак протеста против неадекватных высказываний президента НАНА об Институте истории и в мой адрес, как руководителя Института, и с другой стороны — исходя из демократических традиций».