Рамин Байрамлы рассказал о проблемах, которые вероятно может вызвать коронавирус осенью

Заражение коронавирусом наряду с другими ОРВИ осенью может вызвать определенные проблемы.

Об этом сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

По его словам, специалисты Всемирной организации здравоохранения дали рекомендации все странам мира по подготовке к осенним месяцам.

«Во всех странах мира проводится такая работа, так как сложно заранее прогнозировать протекание заболевания. Вероятность мутации вируса в будущем, динамика заболевания на фоне инфицирования другими ОРВИ могут вызвать проблемы, и создать дополнительную нагрузку на медучреждения», — сказал Рамин Байрамлы.

Он добавил, что в настоящее время совместно со специалистами из Италии и Китая идет разработка планов на будущее.(Trend)