Рамиль Гулиев: «Надеюсь, в скором времени пандемия закончится»

Пандемия коронавируса нового типа (Сovid-19) негативно сказалась на все мировом спорте, в том числе подготовке спортсменов к крупным мероприятиям. Об этом агентству «Анадолу» рассказал чемпион мира и Европы по легкой атлетике, турецкий спринтер Рамиль Гулиев.

29-летний выходец из Азербайджана напомнил, что из-за пандемии Сovid-19 многие соревнования в мире были перенесены, либо отменены.

«Даты проведения соревнований должны объявить в мае. В августе должен пройти Чемпионат Европы по легкой атлетике. Ждем конкретных сроков и продолжаем готовиться. В том же месяце должны пройти клубные первенства, а также соревнования Супер Лиги. К ним также надо подготовиться. Вопрос их отмены пока не стоит. Надеюсь, дату проведения также объявят в самое ближайшее время»,- сказал Гулиев.

По его словам, из-за сложившейся в мире ситуации спортсмены не могут пройти должную подготовку и соответственно далеки от желаемой формы.

«Надеюсь, в скором времени пандемия закончится, и мы сможем вновь тренироваться в спортивных комплексах. Стараемся выкладываемся по полной. По мере возможности занимаемся дома. Это упражнения, фитнесс-программа. Кроме того, бегаем на улице. Стараемся сохранить форму. Если совсем не заниматься, то на восстановление уйдет много времени»,- говорит спортсмен.