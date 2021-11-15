Связи Ирана с Азербайджаном и Турцией более чем добрососедские и имеют религиозные и культурные корни.

Oб этом сказал президент Ирана Эбрахим Раиси на встрече с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

По его словам, тесные связи между Ираном и Турцией служат миру и стабильности в регионе.

«Необходимо довести региональное сотрудничество до уровня международного», — сказал Раиси.

Он также отметил, что связи Ирана с Азербайджаном и Турцией более чем добрососедские.

В свою очередь, Чавушоглу сообщил, что Турция намерена повысить уровень сотрудничества с Ираном.

По его словам, Турция намерена сотрудничать с Ираном для укрепления стабильности и расширения торговли на Южном Кавказе.