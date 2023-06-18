Находящийся с визитом в Азербайджанской Республике Раис Республики Татарстан Российской Федерации Рустам Минниханов 18 июня побывал на Аллее почетного захоронения, где с уваженим почтил память общенационального лидера нашего народа, архитектора и созидателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева и возложил венок к памятнику.

Как сообщает АПА, была также почтена память также спутницы жизни великого лидера, выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой, возложены цветы на ее могилу.

Были также возложены цветы на могилы выдающегося государственного деятеля Азиза Алиева и известного врача и ученого Тамерлана Алиева.