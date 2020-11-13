Радость Победы: фотографы покажут, как ликовал Азербайджан

В Азербайджане планируется проведение фото выставок и конкурсов, посвященных доблестной победе в освободительной борьбе с армянским оккупантом.

В Баку и в других городах Азербайджана известие о победе было отмечено массовыми празднествами и ликованием народа. В Интернете на эту тему представлены тысячи фотографий, снятых как профессиональными фотографами, так и любителями.

Многие из этих фотографий, облетевшие сеть, будут представлены на различных выставках, подготовка к которым уже началась в Баку.

Так, Arts Council Azerbaijan проводит набор работ на выставку под названием «Радость победы» («Qələbə sevinci»).

Как сообщил «Зеркало» руководитель данной организации и автор идеи проекта Дадаш Мамедов, в выставке могут принять участие все желающие, и подчеркнул, что организаторы не ставят перед участниками никаких ограничений.

Цель проведения фотовыставки – продемонстрировать широкой общественности фотографии, отражающие радость Великой Победы.

Желающим принять участие в выставке необходимо отправить свои снимки на электронную почту [email protected] до 26 ноября.

Фотографии, прошедшие отбор, будут включены в экспозицию выставки, которая состоится в ближайшее время.

Председатель Объединения фотографов Азербайджана Мирнаиб Гасаноглу, рассказывая # о ближайших проектах, подчеркнул, что большая роль будет отведена теме освободительной Карабахской войны, доблестной победе Азербайджана и героическим подвигам наших отважных воинов.

По словам главы объединения, планируется также проведение ряда конкурсов и выставок, посвященных этой теме. Все подробности будут анонсированы в скором времени.

Известный куратор и фотограф Рустам Гусейнов заявил, что уже сейчас мы видим много сильных снимков, увековечивших эти радостные мгновения. Он уверен, что наши живописцы создадут на эту тему монументальные полотна, которые со временем займут свои места в музеях и учебниках:

«Это исторические дни для нашего народа, волшебная атмосфера Победы, единения всех граждан, чувства радости за возвращенные земли, гордость за нашу армию. Этот импульс не пропадет даром и найдет свое отражение в искусстве», — сказал он в интервью «Зеркало».