Чиновникам администрации президента России и сотрудникам ФСО пришлось провести на карантине до 250 дней, чтобы их допустили к Владимиру Путину. Это выяснила Baza.

По ее данным, место для изоляции оборудовали в одном из санаториев Сочи. В течение 1,5 лет работающие с президентом сотрудники ФСО и АП сидели там на карантине, сменяя друг друга через каждые три месяца. Выходить в город все это время было категорически запрещено, иначе человек становился «загрязненным». Однако сотрудникам разрешили ходить по санаторию, общаться и гулять на закрытой территории. Например, в Москве, покидать «карантинный» номер было нельзя.

Baza пишет, что в итоге в сочинском санатории «образовался маленький город». Сотрудники перевезли туда свои личные вещи, например, игровую приставку и кофемашину. Со временем им разрешили заказывать доставку еды и товаров из маркетплейсов, хотя на карантинах в Москве это было категорически запрещено. Также на сочинской базе открыли тир, организовали тренировки по единоборствам и оборудовали фитнес-зал.

По данным издания, долгие карантины привели к «десяткам разводов», поскольку сотрудники не бывали дома по 8 месяцев. Однако тех, кто находился в санатории, изоляция наоборот сблизила, и в итоге образовались несколько семейных пар.

Baza отмечает, что в настоящее время трехмесячные карантины отменили. Кроме того, срок обязательного карантина непосредственно перед мероприятиями с президентом сократился с 14 до 10 дней. (moscowtimes.ru)