Верховная Рада Украины приняла постановление о предоставлении рекомендаций Совету национальной безопасности и обороны страны по введению санкций в отношении депутатов и сенаторов Госдумы РФ, поддержавших независимость «ДНР» и «ЛНР». Трансляция заседания велась на YouTube.

«Целью и задачами принятия постановления является обеспечение предпосылок для принятия решения о применении к лицам <…>, персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) за создание реальных и/или потенциальных угроз национальным интересам, национальной безопасности в информационной сфере, суверенитете и территориальной целостности Украины», — отмечено в документе.

В списке указан 351 человек. В него также вошли члены Cовбеза РФ.