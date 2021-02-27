Работы на станции метро «8 ноября» на завершающей стадии

Последние 7 лет в бакинском метро продолжалось строительство новых участков.

Об этом Report сообщили в ЗАО «Бакинский метрополитен».

«После ввода в эксплуатацию в апреле 2016 года 3-й ветки метро, станций “Мемар Аджами” и “Автовокзал” фиолетовой ветки продолжаются работы по строительству депо этой ветки, станции “Ази Асланов” зеленой ветки. Третья станция фиолетовой ветки, названная “8 ноября” в честь дня Победы в Отечественной войне 2020 года, готовится к вводу в эксплуатацию, и в рамках заключительного этапа строительства выполняются мероприятия в соответствии с технико-эксплуатационными условиями», — отмечается в сообщении.

| 2021-02-27T11:35:32+04:00 27 февраля 2021, 12:18|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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