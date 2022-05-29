Президент РФ Владимир Путин, который бросил все силы на штурм Северодонецка Луганской области, заплатит за это цену, несоразмерную реальной оперативной или стратегической выгоде, следует из отчета американского Института изучения войны (ISW).

По словам экспертов, Путин хочет завоевать Северодонецк, чтобы объявить о полном захвате Луганской области. Однако даже если ему удастся осуществить свои планы, это не даст России военного преимущества.

Аналитики пояснили, что Москва бросила на захват Северодонецка больше сил, чем Украина, и быстрее сжигает имеющиеся ресурсы в людях и технике. Также они отметили, что «российские войска разрушают город при штурме», и в случае его захвата «будут контролировать руины».

Взятие Северодонецка может может открыть России логистическую линию снабжения для поддержки операций на западе. В то же время из-за концентрации войск на этом направлении Москва потеряла гораздо более выгодные пути, в том числе из Изюма.

Более того, из-за битвы за Северодонецк России придется отказаться от крупномасштабных наступательных операций на других направлениях. «Москва не сможет восстановить боевую мощь, потому что легкомысленно тратит силы на взятие города», — пояснили аналитики. В итоге это даст Украине шанс возобновить контрнаступление. Тем более она продолжает получать военную технику от своих союзников.

ISW также отмечает падение боевого духа внутри российской армии, в том числе из-за запрета командования вывозить с поля боя раненых солдат в целях экономии топлива. (moscowtimes.ru)