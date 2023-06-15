Россию не пригласили на похороны бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони. Он был одним из ближайших друзей президента РФ Владимира Путина среди европейских политиков.

О том, что на похороны не пригласили российскую сторону заявил помощник президента Юрий Ушаков: «Панихида сегодня в Миланском соборе в три часа по итальянскому времени и потом похороны на вилле Берлускони близ Милана. Мы не знаем об уровне иностранного присутствия на похоронах, но российскую сторону на эту церемонию не приглашали» (цитата по «Интерфаксу»).

Ушаков напомнил, что Путин выразил соболезнования главе итальянского государства. По его словам, российский президент «искренне скорбит» из-за кончины Берлускони. С итальянским политиком его связывали «не только конструктивные рабочие отношения, но и многолетняя дружба», сказал помощник главы России.

Во вторник Путин выступил с официальным комментарием, в котором подчеркнул особую роль Берлускони в укреплении Российско-итальянских отношений.

«Для меня Сильвио был дорогим человеком, настоящим другом. Я всегда искренне восхищался его мудростью, способностью принимать взвешенные, дальновидные решения даже в самых сложных ситуациях», — привела слова президента пресс-служба Кремля.

Берлускони один из немногих европейских политиков, который открыто признавал Крым частью России и в сентябре 2015 года летал на аннексированный полуостров для частной встречи с Путиным. Однако после полномасшатбного вторжения России в Украину экс-премьер Италии утверждал, что разочаровался в Путине.

«Я ничего не слышал от Путина в последнее время. Мы были очень хорошими друзьями, я сделал два телефонных звонка в начале этой операции и не получил ни одного ответа», — цитировало итальянского политика издание Il Messaggero.

Последний уход Берлускони с поста премьера (он трижды возглавлял правительство) был связан с рядом скандалов. Его обвиняли в злоупотреблении служебным положением и финансовых махинациях на фоне экономического кризиса и недоверия европейских бирж к суверенным долговым обязательствам Италии.

О смерти экс-премьер, которому было 86 лет, сообщили 12 июня. Политик страдал от хронического миеломоноцитарного лейкоза и проходил курс химиотерапии. Ранее он более месяца лежал в миланской клинике «Сан-Раффаэле» и был вновь госпитализирован 9 июня. (moscowtimes.ru)