Ай да Трамп, ай да … сын! Ну молодец! Как он, даже не будучи во власти, сумел перехитрить возлагавшего последние на него надежды Путина и вогнать последний гвоздь в крышку гроба России. Усыпив его бдительность, Трамп нанес неожиданный удар, пока тот затягивал войну, терпеливо ожидая победы друга-Дональда на президентских выборах.

Но «хитрожелтый» Трамп, не мудрствуя лукаво и не сходя с места, с места в карьер, свел все надежды Путина к нулю. Чем? Мобилизацией европейских стран против России в ответ на его высказывание о том, что в случае своего избрания на пост президента, откажется помогать союзникам по НАТО, если Россия нападет на них.

Естественно, заявление Трампа привело в неописуемый восторг российскую власть и его пропагандистскую машину, а Белый дом пришел в ужас. «Поощрение вторжений кровавых режимов» на территорию ближайших союзников Вашингтона «ужасает и тревожит», а также ставит под угрозу национальную безопасность Соединенных Штатов, глобальную безопасность и стабильность экономики США», — заявил официальный представитель Белого дома Эндрю Бейтс. Главная соперница экс-президента от Республиканской партии Никки Хейли даже обвинила его в том, что он, «встал на сторону» президента России, а не союзников.

Напомним, 10 февраля Трамп выступал перед своими сторонниками в Южной Каролине и рассказал об одной из встреч с высокопоставленными представителями Североатлантического альянса. Как следует из слов экс-главы Белого дома, один из президентов «крупной страны» спросил Трампа, будут ли США защищать это государство в случае нападения России. Американский политик, по его же словам, ответил, что в случае неуплаты взносов в бюджет НАТО он не встал бы на защиту подвергшейся нападению страны и даже «поощрял бы» напавшую сторону «делать все, что она захочет».

И европейцы, благодаря Трампу и только Трампу, наконец, поняли: спасение утопающих в руках самих утопающих, если Европа не будет больше заботиться о собственной безопасности, это может рано или поздно закончиться катастрофой. Нельзя ставить безопасность Европы в зависимость от Соединенных Штатов.

Поэтому под этим лейтмотивом и проходила 16-18 февраля и Мюнхенская конференция по безопасности, где европейские страны в большинстве своем были согласны с идеей создания Европейского оборонного союза. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен активно её продвигает и предлагает мотивировать европейскую оборонную промышленность увеличивать объемы производства и продвигать европейское оборонное сотрудничество. Европейская комиссия разрабатывает свою стратегию оборонной промышленности, которая будет обнародована уже в конце февраля. И ради реализации этой задачи она даже решила баллотироваться снова.

«Посмотрите на инвестиции в безопасность и оборону, в прошлом году они составили около 280 миллиардов. В этом году, по прогнозам, они составят уже 350 миллиардов евро, так что рост налицо. Мы должны тратить больше, мы должны тратить лучше, и мы должны тратить больше европейских средств, чтобы укрепить нашу оборонную промышленную базу», — заявила она.

Напуганных изначально европейцев высказывания Трампа подстегнули к решительным действиям. Хотя, экс-президент скорее блефует — отказ защищать союзников по НАТО, не выполнивших в полной мере свои обязательства по взносам в альянс, поставит под угрозу авторитет самих США и повлечет потерю статуса великой державы – защитника демократии и американских ценностей и ведущей ее роли в мировой политике. Это просто предвыборная риторика, но послужила она благому делу – мобилизации европейцев.