Президент России Владимир Путин заявил, что Москва «не ставит задачи уничтожения Украины». Об этом он сообщил журналистам на пресс-конференции в Астане, передает РИА «Новости».

По его словам, «необходимости в нанесении массированных ударов по Украине нет». Он также счел решение о начале военной операции на Украине «правильным и своевременным».

«Я хочу, чтоб было понятно. То, что происходит сегодня, мягко говоря, малоприятно, но все то же самое мы получили бы чуть позже, только в худших для нас условиях. Так что мы действуем правильно и своевременно», — сказал он.

Ранее Путин заявил, что частичная мобилизация почти заканчивается и призвал повысить качество мобилизационных мероприятий.

Глава государства также напомнил о том, что все призываемые в рамках частичной мобилизации должны пройти подготовку.

21 сентября президент объявил о частичной мобилизации в стране, соответствующий указ был подписан в тот же день.