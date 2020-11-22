Путин заявил, что Россия играет в Карабахе только роль посредника

Россия выполняла только роль посредника при заключении соглашения по Нагорному Карабаху и взяла на себя обязательства по мирному разведению сторон, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Россия выполняла только роль посредника и брала на себя по этому документу обязанности осуществить мирное разведение сторон. Что мы сейчас и делаем», — заявил Путин в эфире телеканала «Россия 1».

«Что касается самого текста, то мы делали это втроем — я, естественно, президент Алиев и премьер Пашинян. По-другому было невозможно, потому что, по сути, это была договоренность между двумя сторонами», — уточнил президент РФ. (РИА Новости)