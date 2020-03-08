Путин выступил за сменяемость власти

Наличие ограничения числа сроков, на которые может избираться президент, является предпочтительным для России, чтобы гарантировать сменяемость власти. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в интервью для документального проекта «Пролетев над бездной». Фрагмент интервью был показан в воскресенье в программе «Вести недели» на телеканале «Россия-1».

«Сейчас вот мы рассматриваем поправки в Конституцию. Звучит очень много разных предложений: и отменить количество сроков, на которые может избираться президент. Но все-таки, на мой взгляд, для того чтобы гарантировать сменяемость власти (а для такой страны, как наша, это важно), все-таки лучше, если количество сроков избрания президента будет ограничено», — сказал Путин.

Президент России также заявил, что не пойдет на создание неприемлемой для России системы государственной власти ради продления своих полномочий. (ТАСС)