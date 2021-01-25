Путин высказался о фильме Навального «Дворец Путина» — Видео

Президент России Владимир Путин заявил, что приписываемый ему в фильме Навального дворец в Геленджике не принадлежит ни ему, ни его близким родственникам.

Oб этом Владимир Путин сказал на встрече со студентами в Татьянин день в формате видеоконференции.

«Я не смотрел этого фильма, просто за отсутствием свободного времени для просмотра такой информации, но листал видео-подборки, которые мне помощники принесли. Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Никогда!», — отметил глава РФ.

Президент России отметил, что слухами о его «дворце» в Геленджике россиянам пытались «промыть мозги»: «Эта информация уже муссируется на протяжении более чем 10 лет. А сейчас под удобный случай все скомпоновали и решили всеми этими материалами промыть мозги наших граждан, запустили в интернет фильмы какие-то, видеопрограммы».

Владимир Путин обратил внимание студентов на то, что в отношении любого подобного недвижимого имущества должны быть какие-то документы — «хотя бы какие-то оформления у нотариуса — там тоже следы должны остаться, в нотариальных книгах, в электронном виде».