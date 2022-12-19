Президент России Владимир Путин в понедельник отправится с однодневным рабочим визитом в Минск, где проведет переговоры с Александром Лукашенко.

Лидеры двух стран регулярно контактируют, в том числе очно и по телефону. В последние три года все их полноформатные двусторонние переговоры проходили в России. Президенты также общались на площадках саммитов в других странах, но в основном кратко на ногах или на общих многосторонних заседаниях.

В Беларусь Путин приедет впервые с июня 2019 года. Во время предыдущего визита глава российского государства посетил соревнования по боксу и спортивной гимнастике в рамках II Европейских игр, встретился с президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом, пообщался со спортсменами.