Путин возглавит российскую делегацию на 75-й сессии Генассамблеи ООН

Президент Российской Федерации Владимир Путин возглавит российскую делегацию на 75-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН).Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

После того, как президент РФ завершит свое участие в работе Генассамблеи ООН главой российской делегации станет министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

Генассамблея ООН пройдет с 21 по 29 сентября. Первый день общих прений стартует 22-го числа. Вступительное слово возьмет президент Бразилии Жаир Болсонару, после чего выступит американский лидер Дональд Трамп. Далее прозвучат речи глав Турции, Китая, Чили и Кубы.

В общей сложности выступят: 121 лидер стран, 54 главы правительств, 16 министров иностранных дел, один заместитель премьера, двое временных поверенных и один вице-президент.