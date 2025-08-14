В четверг утром из Москвы на Аляску вылетел самолёт Ил-96 специального лётного отряда «Россия». Судя по данным мониторингового ресурса Flightradar24, самолёт с бортовым номером RA-96023 вылетел из аэропорта Внуково около 8 утра и через несколько часов прибудет в американский Анкоридж, где в пятницу запланирована встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина для обсуждения возможности завершения конфликта в Украине.

По данным ТАСС, на вылетевшем борту может находиться одна из передовых групп. В состав российской делегации входят министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев.

Борт RA-96023 стал известным семь лет назад, когда в зданиях российского посольства в Буэнос-Айресе изъяли почти 400 кг кокаина. Аргентинская жандармерия после этого опубликовала фото российского лайнера, на котором, предположительно, в страну и был доставлен тот самый кокаин. Расследование показало, что для этого использовалась дипломатическикая почта МИД РФ.

В 2021 году в суде Москвы присяжные большинством голосов признали виновными четырёх фигурантов этого «кокаинового дела»: Али Абянова, Владимира Калмыкова, Андрея Ковальчука и Иштимира Худжамова.

По версии следствия, в 2016 году бизнесмен Ковальчук приобрёл наркотик в Аргентине, после чего вещество упаковали в чемоданы и спрятали в подсобном помещении школы при российском посольстве в Буэнос-Айресе. Работавший в то время завхозом в посольстве Али Абянов упаковал чемоданы в спецбумагу, заклеив поверх сургучными печатями, как это делают с дипломатической почтой. У Абянова закончился контракт, и он вернулся в Москву, а его сменщик обнаружил подозрительный груз. Служба безопасности посольства вскрыла чемоданы и обнаружила кокаин.

Аргентинская полиция изъяла наркотик и уничтожила его. Вместо него в чемоданы уложили пакеты с мукой, опечатали и отправили в Москву. 12 декабря 2017 года в Москве при попытке получить посылки из Буэнос-Айреса были задержаны Абянов и бизнесмены Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов. Ковальчука задержали в Германии и экстрадировали в Россию. Никто из фигурантов вину не признал. Они утверждали, что занимались законным бизнесом, а в чемоданах изначально находились кофе, сигары и полудрагоценные камни. Им неизвестно, как вместо товаров там оказался кокаин. (moscowtimes.ru)