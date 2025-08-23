Россия не начинала войну в Украине и «делает все, чтобы она прекратилась». Об этом заявил Владимир Путин на встрече с работниками атомной отрасли в Сарове.

«Там [на Западе] пропаганда, конечно, работает, мозги промывают и говорят, что мы начали войну. И забывают, что они сами начали войну, когда начали использовать танки и авиацию против мирного населения Донбасса. Тогда началась война», — сказал Путин.

Во время рабочей поездки в Саров он также обсудил с физиками-ядерщиками и специалистами отрасли развитие ядерной сферы, международное научное сотрудничество в условиях войны с Украиной, а также переговоры с президентом США Дональдом Трампом на Аляске. (moscowtimes.ru)