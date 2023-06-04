Конфликт главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина с окружением главы Чечни Рамзана Кадырова обсуждался на созванном президентом России заседании Совета Безопасности. Такое утверждение прозвучало в комментарии Пригожина о решении конфликта. Запись выложена 3 июня в телеграм-канале его пресс-службы.

Речь идёт о высказываниях родственника Кадырова, депутата Госдумы Адама Делимханова, председателя чеченского парламента Магомеда Даудова и командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова, сделанных 1 июня.

Они критиковали Пригожина за высокие потери и критику чиновников, Делимханов предложил главе ЧВК назначить «время и место», где тому «объяснят, что ему непонятно», Даудов предложил главе ЧВК «встретиться лично» и «поговорить, как мужчина с мужчиной».

В тот же день с заявлением выступил командир ЧВК «Вагнер», Дмитрий Уткин (его позывной Вагнер дал название организации). Он сказал, что наёмники готовы «поговорить как мужчина с мужчиной», потому что знакомы с окружением Кадырова «ещё с 1-й и 2-й войны в Чечне» (вероятно, это намёк на то, что Уткин и другие участники ЧВК-ветераны чеченских войн воевали против Делимханова и Даудова, пока те занимали сторону сепаратистов).

Пригожин вечером 1 июня выступил с умиротворяющими заявлениями. Сейчас он говорил, что ему позвонил Кадыров и они «договорились спустить эту историю на тормозах». Подробности вмешательства Путина он не раскрыл, отметив лишь, что не комментировал слова Делимханова и Даудова, потому что «любой мой ответ мог трактоваться как разжигание межнациональной розни». (svoboda.org)