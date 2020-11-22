Путин: «В прошлой итерации все поздравили госпожу Клинтон, оказалось потом, что победил Трамп»

Президент России Владимир Путин объяснил, что пока не поздравляет победителя выборов в США, поскольку нужно дождаться урегулирования всех юридических деталей. По мнению российского лидера, такая чисто формальная отсрочка с поздравлениями не ухудшит и так плохие отношения Москвы и Вашингтона.

«Испорченные отношения уже не испортишь, они уже испорченные», — ответил Путин на вопрос, не ухудшит ли задержка с поздравлением от РФ выбранного президента США отношения с Вашингтоном. Об этом глава российского государства заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

«Мы с уважением относимся ко всем: и к действующему президенту Трампу, и к кандидату на эту должность господину Байдену. Поэтому здесь нет никаких для нас проблем», — заверил российский лидер. «Ну а чисто формальные вещи должны быть сделаны в соответствии со сложившейся практикой и с юридической стороной дела. Здесь нет никакой задней мысли и ничего, что было бы необычным или могло лечь в основу дальнейшего разрушения наших отношений. Это чистая формальная сторона дела», — пояснил Путин.

«Что касается других — тех, кто поздравляет, это дело каждого, все люди опытные, знающие, что и как они делают», — считает президент РФ. При этом он напомнил, что «в прошлой итерации все поздравили госпожу [Хиллари] Клинтон, оказалось потом, что победил Трамп». (ТАСС)