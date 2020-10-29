Путин в очередной раз исказил историю начала конфликта в Карабахе

«Конфликт Армении и Азербайджана начался с этнических столкновений. Руководство Советского Cоюза тогда «не приняло никаких действенных мер» для того, чтобы обеспечить безопасность людей, и армяне «взялись за оружие». Это привело к тому, что Нагорный Карабах и еще 7 районов Азербайджана оказались под контролем Армении», — заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания инвестфорума ВТБ Капитал «Россия зовет!»

Да, армяне действительно «взялись за оружие», но не для того, чтобы обеспечить «свою безопасность», тем более, что никто им не угрожал, а чтобы выгнать азербайджанцев из своих земель и захватить все что принадлежало им.

«Азербайджан говорит о том, что эти 7 районов — они не имеют никакого отношения ни к этническому конфликту, ни к Армении. Это исконно азербайджанские территории. И Азербайджан говорит: мы имеем право на то, чтобы вернуть эти территории и разбираться с Нагорным Карабахом. Вы понимаете — у каждого своя правда. Здесь нет простых решений, потому что узел очень сложно завязан», — сказал глава российского государства.

Кстати, это не первый случай за последние дни, когда российский президент искажает историю начала конфликта в конце 80-х годов прошлого века. Так, 22 октября Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в итоговой пленарной сессии XVII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», где заявил, что этот конфликт начался не просто как межгосударственный конфликт и борьба за территории, он начался с этнического противоборства. Это тоже, к сожалению, факт, когда в Сумгаите, а потом и в Нагорном Карабахе были осуществлены жестокие преступления против армянского народа. Всё это в комплексе мы должны учитывать.

Напомним, на самом деле все началось с запланированного изгнания с конца 1987 года около 250 тысяч азербайджанцев, живших в Армянской ССР. А 20 февраля 1988 года на сессии Областного Совета Нагорно-Карабахской Автономной Области армянские депутаты приняли решение «Об обращении к Верховным Советам Азербайджанской ССР и Армянской ССР о передаче НКАО из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР». Что касается т.н. сумгаитских событий, главным действующим лицом которых был армянин Эдуард Григорян, произошли 27 февраля. Так, что достаточно бросить беглый взгляд на хронологию событий, чтобы понять с чего все началось.