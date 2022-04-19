Российский президент Владимир Путин во время переговоров с армянским Премьером Николом Пашиняном заявил, что они обсудят в том числе темы безопасности и ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает ТАСС.

19 апреля Путин в Ново-Огарево начал переговоры с Пашиняном — беседа прошла в очном формате. Путин подчеркнул, что регулярно встречается с Пашиняном, даже несмотря на продолжающуюся пандемию.

«Разумеется, в центре нашего внимания будут и вопросы безопасности, в том числе, связанные с Карабахом. Проблем остается много, согласен с Вами», — сказал Путин.

Пашинян подчеркнул, что Россия играет ключевую роль в обеспечении стабильности и безопасности в регионе.

Путин обратил внимание на то, что у сторон запланировано подписание ряда документов. Армянский премьер в свою очередь заявил, что надеется на результативные переговоры с Путиным.

Российский лидер также напомнил, что визит Пашиняна приурочен к 30-летию установления дипломатических отношений между Москвой и Ереваном.