Президент России Владимир Путин 31 июля в День Военно-Морского Флота подпишет указы об утверждении Морской доктрины РФ и Корабельного устава ВМФ. Церемония состоится в здании Государственного музея истории Санкт-Петербурга в Петропавловской крепости, сообщается на сайте Кремля.

После подписания указов глава государства примет военно-морской парад в Санкт-Петербурге и Кронштадте. Верховный главнокомандующий обойдет на катере парадные линии боевых кораблей, а также поздравит личный состав их экипажей с Днем ВМФ.

29 июля президент России Владимир Путин подписал указ о проведении главного военно-морского парада в 2022 году. Согласно документу, мероприятие пройдет 31 июля в Санкт-Петербурге. Оно включает проведение военно-морского парада и артиллерийский салют. Фейерверк запланирован в 22 часа (aif. ru)