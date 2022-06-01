Президент РФ Владимир Путин отправил в отставку пять генералов МВД и одного полковника полиции, сообщает РБК со ссылкой на копию указа главы государства.

Подлинность документа подтвердил источник, близкий к МВД. В отставку были отправлены начальник управления МВД по Владимирской области генерал-майор полиции Василий Кукушкин, замначальника ГУ МВД по Алтайскому краю генерал-майор Александр Лаас, начальник управления МВД по Ярославской области генерал-майор Андрей Липилин, начальник оперативного управления МВД генерал-майор Александр Удовенко, замначальника департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению МВД генерал-майор Юрий Инстранкин и первый замначальника экспертно-криминалистического центра МВД полковник Эмиль Мусин.

Причиной отставки высокопоставленных полицейских назвали обычную кадровую ротацию в министерстве.

Президент также назначил на должность начальника управления МВД по Ярославской области полковника полиции Алексея Школкина, до этого он работал начальником Одинцовского УМВД.