Путин уволил главу Чувашии предлагавшего «мочить журналистов»

Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке главы Чувашии Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия. От этом сообщается на сайте Кремля.

«Отрешить Игнатьева Михаила Васильевича от должности Главы Чувашской Республики в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации», — сказано в указе президента.

На пост главы Чувашии российский лидер временно назначил Олега Николаева, который будет исполнять обязанности до вступления в должность лица, избранного главой Чувашской Республики.

Ранее после инцидента на вручении ключей от пожарных машин появились данные о возможной отставке Игнатьева. В сети появились кадры видео, где Игнатьев в ходе вручения ключей сотрудникам МЧС, поднял руку с ключами вверх, чтобы сотрудник подпрыгнул за ними. В аппарате главы Чувашии назвали инцидент с ключами шуткой.

Ранее Игнатьев предлагал мочить журналистов критикующих власть. (gazeta.ru)

| 2020-01-29T21:06:52+00:00 29 января 2020, 23:50|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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