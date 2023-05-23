Президент России Владимир Путин объединил управление Кремля по борьбе с коррупцией с управлением по кадрам. Соответствующий указ главы государства опубликован на сайте Кремля.

Глава антикоррупционного управления Кремля генерал-лейтенант Андрей Чоботов был уволен. Новое объединенное управление возглавил Максим Травников. Он с 2004 года работал в правительстве, администрации президента и на дипломатических должностях, в частности в постпредстве РФ при Совете Европы. С октября 2019 года Травников руководил управлением по вопросам госслужбы и кадров.

Управление по вопросам противодействия коррупции обеспечивало реализацию президентских полномочий в области противодействия коррупции. Оно контролировало соблюдение нормативных актов в этой сфере, готовило предложения по вопросам противодействия коррупции в органах государственной власти и обеспечивало взаимодействие органов власти, ответственных за борьбу с коррупцией.

Решение о ликвидации управления принято «в целях обеспечения деятельности президента Российской Федерации по реализации государственной политики в области государственной службы, <…> кадровой политики и государственной политики в области противодействия коррупции», — говорится в указе Путина. (moscowtimes.ru)