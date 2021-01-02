Путин сменил главу делегации России на переговорах по Каспию

Президент России Владимир Путин сменил руководителя российской делегации на многосторонних переговорах по Каспийскому морю. Об этом говорится в указе главы государства, опубликованном 2 января на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, Игоря Братчикова сменил посол по особым поручениям МИД России Михаил Петраков. Указ вступил в силу со дня подписания.

В октябре 2019 года Путин подписал закон о ратификации конвенции о правовом статусе Каспийского моря.

Конвенция, которую 19 сентября ратифицировали в Государственной думе, закрепляет режим судоходства и порядок коллективного использования акватории моря, а также установление границ территориальных вод и рыболовных зон, разграничение дна и недр Каспийского моря на секторы, условия прокладки подводных кабелей и трубопроводов.

В документе также отмечается, что к основным принципам деятельности сторон на Каспийском море относится неприсутствие на нем вооруженных сил, не принадлежащих сторонам.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, Каспийское море имеет важное геополитическое, торгово-экономическое и стратегическое значение, уникальную экологическую систему. Благодаря своему расположению оно объединяет Россию, Азербайджан, Иран, Казахстан и Туркменистан.

В 2018 году главы стран «каспийской пятерки» подписали в казахстанском городе Актау конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. Это исторический для региона документ, работа над которым велась более 20 лет. Он закрепляет за пятью государствами исключительные права на Каспийское море, ответственное освоение и использование его недр и других ресурсов (iz.ru)