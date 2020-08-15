Путин сказал Лукашенко, что Россия готова вмешаться

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил о готовности России помочь республике «при первом же нашем запросе». Об этом сообщает РИА Новости.

По словам белорусского лидера, об этом он договорился с президентом России Владимиром Путиными в ходе последнего телефонного разговора.

Как рассказал Лукашенко, со стороны Москвы может быть оказана всесторонняя помощь по обеспечению безопасности Беларуси.

«Меня даже несколько удивило — Путин абсолютно посвящен в то, что происходит», — сказал он.

| 2020-08-15T22:08:37+04:00 15 августа 2020, 21:24|12345 (Пока оценок нет)
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