Путин себя царем не считает

Президент России Владимир Путин заявил в рамках проекта «20 вопросов Путину», что не считает себя царем и не является им.

«Я же работаю каждый день, я не царствую. Царь — это тот, кто сидит, сверху посматривает и говорит: вот прикажу, и там кое-что сделают. А сам только шапку примеряет и смотрится в зеркало. Я работаю каждый день», — сказал Путин.

Путин впервые был избран президентом в 2000 году, переизбран на второй срок в 2004 году, в 2008-м не баллотировался и еще дважды был избран — в 2012 и 2018 годах.

| 2020-03-19T22:23:55+00:00 19 марта 2020, 22:35|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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