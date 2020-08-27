Путин считает задержание россиян в Беларуси операцией спецслужб Украины и США

Президент России Владимир Путин назвал задержание группы россиян в Беларуси в преддверии президентских выборов в этой стране результатом совместной операции украинских и американских спецслужб. «Сейчас это достоверно известно. Некоторые участники этого процесса или наблюдатели, люди хорошо информированные, они даже не скрывают этого», — сказал Путин в интервью ВГТРК в четверг, 27 августа.

По словам Путина, людей, которых в Беларуси объявили бойцами ЧВК Вагнера, использовали втемную, поставив перед ними совершенно легальные цели. Они должны были, как им сказали, выехать в третьи страны, в Латинскую Америку, на Ближний Восток для абсолютно легальной работы. На самом деле их «затащили» на территорию Беларуси и «представили в качестве возможной ударной силы для раскачивания ситуации в ходе предвыборной компании», полагает российский президент. (DW)