Путин разгромил губернатора Владимирской области за проблемы с коронавирусом

Владимир Путин на совещании с губернаторами обрушился на главу Владимирской области Сипягина за проблемы по борьбе с коронавирусом в регионе. «Вы за тем там и сидите, чтобы преодолевать все трудности!» — взорвался президент, выслушав его доклад о нехватке врачей, средств защиты и кислородных клапанов, сообщает «МК».

В целом участники совещания у президента не подтвердили данные о переполненности больниц и их работе на пределе возможностей. В распоряжении медиков уже имеется 68 тыс коечных мест, тогда как на лечении, по словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, состоят 26 тыс пациентов, причем не только с подтвержденным ковид, но и с пневмониями другой этиологии. Сергей Собянин доложил, что система здравоохранения Москвы выходит на работу в плановом режиме, поэтому с понедельника ввод новых коечных мест сократится.

Однако другим губернаторам, по мнению Путина, расслабляться еще рано. «Проблема уходит в регионы!» — предупредил он.