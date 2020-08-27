Путин рассказал при каких условиях российские силы могут быть использованы в в Беларуси

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия имеет обязательства перед Беларусью в сфере безопасности. Об этом он сказал в интервью на канале «Россия 1», передает РИА «Новости».

Глава государства сообщил, что сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Беларуси при необходимости.

«Российские силы не будут использоваться до тех пор, пока экстремистские элементы в Беларуси не перейдут границ, не начнут разбой», — сказал Путин.

При этом он уточнил, что Россия исходит из того, что все проблемы в Беларуси будут решаться мирным путем.