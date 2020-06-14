Путин прокомментировал события в США

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с протестами в США в ходе интервью телеканалу «Россия 1», отрывок которого опубликован в Telegram-канале журналиста кремлевского пула Дмитрия Смирнова.

«Президент говорит «надо сделать так-то и так-то», а на местах губернаторы говорят «да пошел ты подальше»», – заявил глава государства.

Проблемой политической системы США является преобладание интересов партий над интересами общества, считает Путин. «Групповые партийные интересы в данном случае ставятся выше интересов всего общества и интересов народа», – заявил глава государства.

Он также отметил, что ситуация с протестами против расизма и полицейского произвола является проявлением глубинных кризисов в Соединенных Штатах.

| 2020-06-14T14:25:16+04:00 14 июня 2020, 16:12|12345 (Пока оценок нет)
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