Президент России Владимир Путин выступит на саммите БРИКС по видеосвязи, он примет полноценное участие в мероприятии. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Президент [РФ Владимир] Путин принял решение участвовать в саммите БРИКС в формате видео-конференц-связи. Это будет полноценное участие», — сказал он.

Песков подтвердил, что очно Россию на саммите будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров. «На самой встрече будет присутствовать министр [иностранных дел Сергей] Лавров», — добавил представитель Кремля.

В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР. Саммит пройдет в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа. (ТАСС)