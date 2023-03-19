Президент РФ Владимир Путин совершил рабочую поездку в Мариуполь, сообщила пресс-служба Кремля. Он прибыл в город на вертолете, объехал несколько районов за рулем автомобиля и пообщался с местными жителями. Это первая поездка главы государства в Донбасс. Кроме того, в Ростове-на-Дону президент провел совещание в командном пункте специальной военной операции.

В микрорайоне Невский в Мариуполе господин Путин по приглашению одной из семей зашел к ним в дом. Президент также осмотрел береговую линию Мариуполя в районе яхт-клуба, здание театра и «памятные места города», передает «Интерфакс» сообщение Кремля.

Во время поездки вице-премьер Марат Хуснуллин доложил президенту о ходе строительных и восстановительных работ в городе и окрестностях. Он рассказал о строительстве новых жилых микрорайонов, социальных и образовательных объектов, инфраструктуры ЖКХ и медучреждений.

Позднее Кремль сообщил, что господин Путин также провел совещание в командном пункте специальной военной операции в Ростове-на-Дону. Не уточняется, было ли это до посещения Мариуполя или после. Президент заслушал доклады начальника Генштаба Валерия Герасимова и ряда военачальников.