Гражданское население необходимо вывезти из зоны боевых действий в Херсоне, заявил президент Владимир Путин, общаясь с участниками молодежных и волонтерских организаций в День народного единства.

«Сейчас, конечно, тех, кто проживает в Херсоне, нужно убрать из зоны наиболее опасных действий», — сказал Путин. Он добавил, что гражданское население не должно страдать от обстрелов и наступательных мероприятий, связанных с военными действиями.

Путин также сказал, что уже 49 000 мобилизованных россиян из 318 000 находятся в зоне боевых действий.

О том, что российские войска готовятся покинуть Херсон и перебраться на левый берег Днепра, в четверг сообщил замглавы оккупационной администрации города Кирилл Стремоусов. В тот же день местные жители заметили, что флаг России пропал со здания областной администрации в Херсоне.

Подготовка к отступлению из Херсона находится на продвинутой стадии, сообщил Politico западный чиновник. По его словам, на Западе пришли к выводу, что российское командование сочло город не стоящим того, чтобы за него воевать. При этом естественный оборонительный барьер — реку Днепр — российские военные считают чрезвычайно ценной.

Любое решение российских командующих об отступлении «скорее связано с принятием долгосрочных стратегических решений о том, где лучше обороняться, объясняет источник Politico/

В конце октября оккупационные власти укрепили Херсон и подступы к нему. «Повсеместно идет усиление первых этажей зданий, создаются укрепления из мешков с песком, чтобы защититься и отбить атаки в черте города», — говорила замглавы пророссийской администрации Екатерина Губарева.

В Генштабе Украины также отмечали, что Россия расчищает территорию для сражения за Херсон. Однако, по их данным, российские военные «одеваются в гражданскую одежду и заселяются в оставленных домах», чтобы вести уличные бои.

Отступление может быть российской уловкой, говорила пресс-секретарь Южного военного командования Украины Наталья Гуменюк. «Это может быть провокацией, чтобы создать впечатление, что населенные пункты заброшены, что в них безопасно заходить», — заявила она. (moscowtimes.ru)