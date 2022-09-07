Президент Владимир Путин на Восточном экономическом форуме заявил, что Россия не будет поставлять энергоносители странам, которые будут нарушать контракты на поставку нефти и газа. Об этом сообщает РБК.

«Поставлять ничего не будем вне рамок контрактов. И нам останется только одно — как в известной русской сказке приговаривать «Мерзни, мерзни, волчий хвост», — сказал он.

По словам Путина, если страны будут принимать политические решения, которые противоречат контрактам с Россией на поставку энергоносителей, то Москва не будет их поставлять в ущерб своим экономическим интересам.

Президент также указал на то, что такие государства не могут «навязать» России свои условия.