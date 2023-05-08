Президент России Владимир Путин пригласил главу Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Москву на празднование Дня Победы, сообщает правительственная газета «Нейтральный Туркменистан».

По данным издания, президенты «сердечно поздравили друг друга с приближающимся Днем Победы в Великой Отечественной войне, адресовав пожелания благополучия и процветания народам обеих стран».

Бердымухамедов в разговоре отметил, что Великая Отечественная война и победа над фашизмом занимают особое место в общей исторической памяти народов. Поэтому в Туркменистане свято чтут память о тех, кто, защищая страну и трудясь в тылу, приближал победу.

Президент Путин, говорится в материале газеты, пригласил президента Туркменистана принять участие в торжественных мероприятиях, которые планируется провести в Москве. В ответ Бердымухамедов поблагодарил главу «дружественного» государства за приглашение.

Ранее сообщалось, что президент Кыргызстана Садыр Жапаров, вылетевший с официальным визитом в Россию, 9 мая в качестве гостя посетит парад Победы на Красной площади. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, также приглашенный в российскую столицу на празднование Дня Победы, пока не принял решение о посещении Москвы.