Президент РФ Владимир Путин пригласил лидеров стран Африки на саммит в Россию, запланированный на июль. Об этом он заявил в ходе своего выступления на Международной парламентской конференции «Россия — Африка в многополярном мире», передает РИА Новости.

«Мы самым серьезным образом готовимся ко второму российско-африканскому саммиту и, естественно, будем рады видеть на этом форуме лидеров из всех африканских стран, а также руководителей региональных организаций», — сказал глава государства.

Как указал российский лидер, разрабатывается насыщенная и содержательная повестка для этого мероприятия и проводимого в привязке к нему экономического и гуманитарного форумов.

«Прежде всего в преддверии и в рамках саммита имеется в виду провести более ста самых разнообразных мероприятий», — добавил он.