Путин пригласил глав МИД Армении и Азербайджана в Москву

Путин призвал прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе, чтобы осуществить обмен пленными и телами погибших, передает пресс-служба Кремля.

«После серии телефонных переговоров с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном президент Российской Федерации обращается с призывом прекратить боевые действия, ведущиеся в зоне нагорно-карабахского конфликта, по гуманитарным соображениям с целью обмена телами погибших и пленными», — указано в сообщении.

Отмечается, что российский лидер также пригласил глав МИД Армении и Азербайджана 9 октября приехать в Россию для проведения консультаций по данным вопросам.