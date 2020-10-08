Путин пригласил глав МИД Армении и Азербайджана в Москву

Путин призвал прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе, чтобы осуществить обмен пленными и телами погибших, передает пресс-служба Кремля.

«После серии телефонных переговоров с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном президент Российской Федерации обращается с призывом прекратить боевые действия, ведущиеся в зоне нагорно-карабахского конфликта, по гуманитарным соображениям с целью обмена телами погибших и пленными», — указано в сообщении.

Отмечается, что российский лидер также пригласил глав МИД Армении и Азербайджана 9 октября приехать в Россию для проведения консультаций по данным вопросам.

| 2020-10-09T01:08:33+04:00 9 октября 2020, 02:25|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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