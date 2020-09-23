Путин предположил, что Навальный сам отравился «Новичком»

Французская газета Le Monde раскрыла содержание разговора президента России Владимира Путина и его французского коллеги Эммануэля Макрона. По информации издания, российский глава предположил, что Алексей Навальный мог сам случайно выпить яд «по неустановленным причинам» и отравиться, сообщает Лента.Ру.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет посадили в Омске. Там он впал в кому, через несколько дней из омской больницы его перевезли в берлинскую клинику «Шарите» (Charite). Европейские токсикологи заявили, что в теле Навального были обнаружены вещества из группы «Новичок». Его же следы нашли на бутылке из-под воды, которую его близкие забрали из номера томского отеля.