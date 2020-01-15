Путин предложил Михаилу Мишустину пост премьера

Владимир Путин предложил кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на должность премьер-министра, сообщает пресс-служба Кремля.

«Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с Михаилом Мишустиным и предложил ему занять должность председателя правительства. Заручившись согласием, он внес кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму», — рассказали в пресс-службе.

Согласно указу президента, временно исполнять обязанности председателя правительства будет Дмитрий Медведев. (РИА Новости)