Путин предложил Михаилу Мишустину пост премьера

Владимир Путин предложил кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на должность премьер-министра, сообщает пресс-служба Кремля.

«Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с Михаилом Мишустиным и предложил ему занять должность председателя правительства. Заручившись согласием, он внес кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму», — рассказали в пресс-службе.

Согласно указу президента, временно исполнять обязанности председателя правительства будет Дмитрий Медведев. (РИА Новости)

| 2020-01-15T20:46:19+00:00 15 января 2020, 20:57|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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